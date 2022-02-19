Нацбиблиотека приглашает школьников на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»

Казанские школьники 5 — 7-х классов могут принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Мероприятие состоится 20 февраля в Национальной библиотеке Татарстана, сообщается в ее Instagram.

Игра пройдет в командном формате, участниками групп могут стать от трех до шести человек. Зарегистрироваться можно, заполнив анкету на сайте.

«Вы можете зарегистрировать команду от 3 до 6 человек. Если нет своей команды, ничего страшного — мы поможем на месте», — добавили в библиотеке.

Мероприятие состоится в режиме Covid-free и начнется в 16.00.