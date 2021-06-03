Нацбанк Татарстана вычислил рост цен на здоровое питание в республике

В апреле цены на продукты из категории «Правильное питание» (ПП) в Татарстане в среднем выросли на 1,3%. При этом отдельные блюда из таких продуктов подорожали куда сильнее, выяснили аналитики Нацбанка РТ.

Они подсчитали, сколько стоило приготовление для правильного питания весной 2021 года, сравнив эти цены с прошлым годом.

На завтрак эксперты взяли овсяную кашу на молоке, добавив к ней бананы, мед, йогурт и орехи. К этому блюду добавили свежевыжатый апельсиновый сок. За год такой завтрак подорожал на 5,6%. Рост цен в первую очередь объясняется дефицитом бананов из-за неурожая в Эквадоре.

Для расчета обеда аналитики выбрали индейку в соусе из лимонного сока, мёда и специй, салат из капусты, яблока и огурца, тушеные овощи и чашку зеленого чая. Этот набор продуктов подорожал на 1,9%.

Кисломолочные продукты и сухофрукты, которые рассматривались как перекус, за год стали стоить на 3,5% дороже.

Ужин - рыба с лимоном и тушеные овощи – снизились в цене на 5,5%.

В итоге общая стоимость блюд на каждый день из «ПП-индекса» в апреле 2021 года была на 1,0% выше, чем в апреле 2020-го.

