Нацбанк РТ: За год «татарский обед» подорожал на 4%

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Стоимость набора продуктов для приготовления «татарского обеда», в состав которого входят куриный суп с домашней лапшой (токмач), эчпочмаки (треугольники с мясом и картошкой), яблочный пирог и черный чай с молоком, увеличилась на 4%. Такие данные приводит Нацбанк РТ.

За основу исследования взяты данные Росстата за август 2022 и 2023 годов, а рецепты блюд соответствуют книге Юнуса Ахметзянова «Татар халык ашлары» («Татарские блюда») 1969 года выпуска.

Основа токмача – шулпа. Это бульон, который варят из говядины или куриного мяса. Далее в бульон кладут морковь, лук, картофель и домашнюю лапшу. Годовой прирост цен на перечисленные ингредиенты сложился по-разному. Например, мясо кур подорожало. Однако, мука, из которой делают лапшу, за год подешевела на 15%.

Эчпочмак (или треугольник) чаще всего его пекут с начинкой из говядины, картофеля и лука. Наибольшую долю в затратах на приготовление эчпочмака занимает мясо. Цены на говядину, как и на мясо птицы, за год выросли.

Что касается пирога с яблоками «по-татарски», то существенную долю в затратах на приготовление десерта занимают яблоки. Они за год подорожали почти на 10%. Молочная продукция – молоко, сметана и сливочное масло – в августе этого года были дешевле, чем годом ранее.

В результате прирост стоимости «татарского обеда» за прошедший год составил 4%. В то же время, по данным Росстата, годовая инфляция в Татарстане в августе этого года была 4,3%.

Для комфортной жизни людей и экономического развития страны Банк России считает оптимальной инфляцию в целом по стране вблизи 4% в год и для возвращения ее к этой цели реализует меры денежно-кредитной политики, отмечают в ведомстве.