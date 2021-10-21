Нацбанк РТ: Татарстанские самозанятые могут сэкономить на оплате товаров через СБП

Татарстанцы, зарегистрированные в качестве самозанятых, с октября 2021 года могут принимать оплату за свои товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба Отделения Банка России по Татарстану – Национального банка по РТ.

Это позволит самозанятым существенно сэкономить на безналичных расчетах. Для них будет действовать льготный тариф — банковская комиссия за прием платежей не должна превысить 0,4% от суммы, максимальная комиссия не может быть более 1,5 тыс. рублей.

«Услуга будет полезна и для тех, кто оказывает услуги дистанционно, и для тех, кто работает офлайн. В той сфере, где популярны безналичные платежи, например, репетиторство или интернет-реклама, достаточно направить клиенту платежную ссылку. Для тех, кто работает офлайн не обязательно использовать специальное оборудование, можно распечатать QR-код или вывести его на экран смартфона», – цитирует управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина пресс-служба.

Самозанятым доступны все сценарии приема платежей (по QR-коду, по платежной ссылке, по подписке), а также возврат средств при необходимости.

Для расчетов в СБП предпринимателю не потребуется приобретать специальное оборудование. Чтобы настроить у себя такой способ получения оплаты за товары и услуги, необходимо обратиться в банк. Актуальный список банков, предоставляющих сервис С2В, можно посмотреть здесь.