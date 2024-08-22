Нацбанк РТ опроверг слухи о переводе пенсий в цифровые рубли

Фото: © «Татар-информ»

Отделение Банка России — Национальный банк по РТ опроверг информацию о том, что пенсии в ближайшее время начнут выплачиваться только в цифровых рублях и якобы, чтобы отказаться от этого, нужно написать заявление и принести его в Соцфонд. Отметим, что ранее подобные сообщения стали появляться в разных мессенджерах.

«Эта информация не соответствует действительности и никакие отказы писать не нужно», — говорится в комментарии Нацбанка РТ.

В организации уточнили, что сейчас продолжается пилотное тестирование цифровых рублей, доступ к ним есть у очень узкого круга людей.

«Изменения в пилоте, которые произойдут в сентябре, не будут касаться пенсионеров. Пилот будет расширен, но это означает только, что увеличится число тех, кто сможет тестировать операции с реальными цифровыми рублями. Число участников хоть и вырастет, но будет по-прежнему ограниченным», — говорится в сообщении.

Банк России предполагает, что массовое внедрение цифровых рублей станет возможным не ранее второй половины 2025 года. Причем люди сами будут решать, пользоваться ими или нет — это будет их добровольное решение.

«Если кто-то не захочет, просто не будет открывать себе счет цифрового рубля. Те, кто получает пенсии, смогут, как и сейчас, выбрать способ получения: на Почте наличными, на карту безналичными или на свой счет цифрового рубля. Выбор останется за человеком», — заверили в Нацбанке РТ.