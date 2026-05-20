Нацбанк рассказал татарстанцам, что делать, если деньги с карты перевели мошенникам

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

О том, что делать, если мошенники похитили деньги с банковского счета, сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мерах противодействия распространенным схемам мошенничества рассказала начальник экономического отдела Отделения Банка России – Национального банка по РТ Елена Кирсанова.

«Как только вы это обнаружили, что мошенники похитили деньги с вашего счета, необходимо сразу же заблокировать карту – это можно сделать через мобильное приложение банка, позвонив в контактный центр и обратиться в отделение банка. В течение суток нужно написать заявление на несогласие с операцией и взять выписку по счету – банк обязан принять заявление и предоставить вам выписку», – отметила Елена Кирсанова.

Клиенты крупных банков могут отправить обращение в мобильном приложении. Затем, как можно скорее, нужно обратиться в полицию, чтобы составить заявление о мошенничестве.

«Теперь банки, перед выдачей клиенту денежных средств через банкомат, обязаны проверить, не находится ли человек под действием злоумышленников и не проводит ли эту операцию сам мошенник. Поэтому перед каждой операцией банки проверяют наличие специальных признаков, которые определил Банк России. Например, если это нетипичная для вас операция по времени, месту и способу совершения, объему полученных денег», – объяснила она.

Если есть хоть один из перечисленных признаков, клиент сообщает об этом банку и блокирует лимит на выдачу наличных через банкомат до 50 тысяч рублей в сутки, такой лимит действует 48 часов. Данная мера позволит человеку, который находится под воздействием мошенников, разобраться в ситуации и отказаться от операции.

«Снять более крупную сумму в этот день можно, обратившись в отделение банка», – добавила начальник экономического отдела Отделения Банка России.

Такие меры позволили снизить объем ущерба от хищений с помощью снятия наличных через банкоматы на 40%, добавила Елена Кирсанова.