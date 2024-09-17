Нацбанк по РТ проведет день открытых дверей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отделение — Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России проведет 28 сентября день открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка по РТ.

Жители и гости Казани смогут принять участие в экскурсиях, лекциях и интеллектуальных играх о финансах, узнать об особенностях и принципах партнерского финансирования.

На мастер-классе по определению платежеспособности денег желающие научатся самостоятельно определять подлинность российских банкнот. Они рассмотрят купюры в микроскоп и через специальное оборудование.

В ходе экскурсий посетители узнают, как создавалось Казанское отделение Государственного банка и как здесь хранилась часть стратегического золотого запаса Российской империи. Экспозиция даст возможность ознакомиться с многовековой историей денег. На ней будут представлены их образцы — от монет-чешуек XV века до современных памятных монет.

На лекциях гости узнают правила финансовой безопасности и научатся разбираться в современных финансовых технологиях, а также познакомятся с новым сберегательным продуктом — программой долгосрочных сбережений.

День открытых дверей пройдет с 10 до 18 часов по адресу: Казань, ул. Баумана, д. 37. Посещение доступно только по предварительной записи, справки по телефону: 8 (843) 235-05-41. Записавшимся необходимо иметь при себе паспорт.