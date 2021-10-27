Нацбанк по РТ: «Игроки на бирже должны осознавать риски и последствия своих решений»

Биржевым игрокам без опыта для покупки сложных инвестиционных инструментов с октября нужно проходить тестирование. Как организована и для чего введена проверка знаний, рассказал ИА «Татар-информ» управляющий Отделением Банка России по Татарстану Марат Шарифуллин.

Марат Шарифуллин: «Уже более двух лет идет активный приток на финансовый рынок начинающих инвесторов без специальных знаний и навыков»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Число инвесторов в Татарстане выросло на четверть

Марат Дамирович, для чего введено тестирование?

– Уже более двух лет идет активный приток на финансовый рынок начинающих инвесторов без специальных знаний и навыков. Таким гражданам в том числе предлагались сложные и рискованные финансовые инструменты, особенности и риски которых не всегда ясны новичку. В связи с этим было введено обязательное тестирование, и приобрести сложные финансовые инструменты теперь можно только после его прохождения.

Тестирование призвано защитить права и интересы неопытных инвесторов, которые должны принимать подобные решения осознанно, понимать риски и последствия своих решений, чтобы не разочароваться результатом, делая первые шаги в инвестициях. Уже с 1 октября брокер не может исполнять поручение клиента, который отказался проходить тест или не сумел его сдать.

– А жители Татарстана вообще проявляют интерес к инвестициям?

– В Татарстане, как и в целом по стране, интерес к этой сфере растет. Например, на 1 августа 2021 года жители республики открыли 118,3 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов, которые предназначены для совершения операций с биржевыми инструментами, – это данные Московской биржи. С начала года количество таких счетов выросло на 23,9%.

– И все 118 тысяч татарстанцев должны пройти тестирование?

– Тестирование ожидает далеко не каждого из них. Повторю, пройти его придется только для работы со сложными финансовыми инструментами. Простые инвестиционные продукты останутся доступными без теста.

Приобрести сложные финансовые инструменты теперь можно только после прохождения тестирования Фото: архив ИА «Татар-информ»

Тест не экзамен, пересдавать можно много раз

Что представляет собой сам тест?

– Для каждого вида сложных продуктов созданы отдельные тесты, каждый из которых включает семь вопросов. Первые три – для самооценки, они позволят определить опыт инвестора. Следующие четыре – на проверку уровня знаний об особенностях и рисках инструмента. Чтобы успешно пройти тестирование, необходимо верно ответить на каждый из них.

Вопросы тестов известны заранее. Это позволит инвестору оценить свои возможности перед тестированием и подготовиться к нему в случае, если знаний пока недостаточно.

– Где можно пройти тест и сколько это стоит?

– У брокера. Прохождение тестов бесплатное, пересдавать их можно столько раз, сколько потребуется. Но если не удалось пройти тест ни с первого, ни со второго раза, а например, только с 14-го, – это повод задуматься. Вообще стоит отметить, что тестирование – это не экзамен, а повод оценить, стоит ли вам покупать определенный инвестиционный продукт или лучше сначала обратиться к чему-то более простому.

Впрочем, если инвестор не прошел тестирование, однако очень хочет попробовать свои силы, он все равно сможет купить интересующие его инструменты, но только на сумму не более 100 тыс. рублей. Или если одна ценная бумага или лот стоят дороже – на сумму, не превышающую эту стоимость. Этот механизм также поможет новичку снизить размер возможных потерь из-за непонимания рисков.

Неквалифицированного инвестора даже успешное прохождение теста не делает квалифицированным, и ряд инструментов остается ему недоступным Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Тест позволяет совершать сделки со сложными инструментами

– Кто такие квалифицированные инвесторы и можно ли стать ими после прохождения теста?

– Все критерии, по которым человек может быть признан квалифицированным инвестором, установлены соответствующим указанием Банка России. Например, у него есть профильное образование или опыт работы с ценными бумагами. Такой статус дает допуск к любым финансовым инструментам, в отношении которых лицо признано квалифицированным.

А вот неквалифицированного инвестора даже успешное прохождение теста не делает квалифицированным, и ряд инструментов остается ему недоступным. Это, например, инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, паи фондов венчурных инвестиций и некоторые другие. Успешное же прохождение теста позволяет гражданину совершать сделки со сложными инструментами, по которым пройдено тестирование, без ограничений по сумме.

– А что можно купить на рынке без прохождения теста?

– Тестирование не требуется для приобретения наиболее простых и наименее рискованных инструментов, как российских, так и иностранных. Перечень таких инструментов предусмотрен законом. Например, это акции, включенные в котировальные списки, облигации федерального займа и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга, то есть наиболее ликвидные и надежные.

Без тестирования можно будет также приобрести и некоторые виды облигаций иностранных эмитентов, а также иностранные биржевые ПИФы при условии, что они отвечают предусмотренным законом требованиям. Остальные иностранные ценные бумаги, допущенные к публичному обращению в России, будут продаваться после прохождения тестирования.

Также тестирование не потребуется, если до 1 октября 2021 года клиент уже заключил хотя бы один договор на конкретный сложный продукт или совершил хотя бы одну подобную сделку. Подразумевается, что с учетом полученного опыта он может принимать на себя высокие риски. Ну и, конечно же, тестирование не потребуется квалифицированному инвестору.

Важно, чтобы инвестор понимал, что можно как получить доход, так и потерять всё, что вложено Фото: архив ИА «Татар-информ»

Сначала создайте финансовую подушку безопасности

– Чем рискует человек, который задумался положить свободные деньги не на вклад в банк, а вложиться в бумаги на бирже?

– Вклады и инвестиции имеют ряд существенных различий. Они преследуют разные цели.

Когда мы говорим про вклады, то здесь речь идет о сбережении денег. Сбережения – это своего рода финансовая подушка безопасности, которая поможет какое-то время сохранять привычный уровень жизни в случае непредвиденных обстоятельств. Например, при болезни или потере работы. Она должна быть надежно защищена и доступна в любой момент.

Главная цель инвестиций – получение большей доходности. Но важно, чтобы инвестор понимал, что можно как получить доход, так и потерять всё, что вложено.

Процентная ставка по вкладу гарантирована банком, а доход по инвестициям – нет.

При отзыве у банка лицензии государство гарантирует возврат до 1,4 млн рублей, размещенных в одном банке (в отдельных случаях – до 10 млн руб.). Инвестиции в ценные бумаги, как и вложения в инвестиционное или накопительное страхование жизни, не застрахованы. Причем если стоимость ценных бумаг упадет или эмитент обанкротится, инвестор понесет потери.

К тому же если человек решит досрочно забрать свои деньги с вклада, то потеряет только проценты. А если захочет раньше срока расторгнуть инвестиционный договор, например, инвестиционного страхования жизни, то, скорее всего, потеряет часть вложений.

– И как можно снизить эти риски на фондовом рынке?

– Здесь действуют те же правила, что и во многих других сферах жизни. Для того чтобы снизить риски, надо инвестировать только в те инструменты, которые вам понятны. В противном случае лучше отказаться от инвестирования либо подробнее изучить его характеристики.

И важнейшее правило – не стоит вкладывать все деньги в один инструмент. Потери по одному могут быть компенсированы положительным результатом по другим продуктам.

Не рискуйте всеми деньгами. Сначала отложите деньги на ежедневные и непредвиденные расходы, создайте финансовую подушку безопасности. Инвестируйте сумму, с потерей которой готовы смириться.

Не используйте заемные средства. Прибегая к использованию кредитования, может возникнуть момент, когда вы не сможете обслуживать этот долг и потеряете те активы, которые уже были вами заработаны.

Кроме того, важно проверить, есть ли у брокера лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Также надо следить за состоянием счетов и регулярно знакомиться с отчетом брокера. Ситуация на финансовом рынке изменчива, и ответственность за решения несете только вы сами.