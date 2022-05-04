Начать строительство третьего этапа обхода Нижнекамска и Челнов от М7 планируется летом

В Татарстане летом планируют приступить к строительству третьего этапа обхода Набережных Челнов и Нижнекамска от трассы М7 «Волга». Об этом сообщил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Проектирование третьего этапа протяженностью 33,52 километра завершено. Стоимость работ оценивается в 20 млрд рублей. По нему в настоящее время ведется подготовка к объявлению торгов, этот этап прошел экспертизу. Торги пройдут в течение полутора месяцев. И после этого приступим к выполнению работ. Это будет примерно в июле», — рассказал спикер.

Автономов отметил, что строительство обхода Набережных Челнов и Нижнекамска, которое разделено на три этапа, началось в этом году. В настоящее время строится второй этап протяженностью 23,7 километра. Стоимость строительно-монтажных работ составляет более 18 млрд рублей.

«На участке предстоит построить четырехполосную автомобильную дорогу, в том числе восемь мостов, два путепровода и транспортную развязку», — подчеркнул он.

Замначальника управления уточнил, что участок проходит через Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы республики. Здесь уже подготовили территорию под строительство, возводят производственные базы, завозятся материалы, создали временные подъездные дороги.

«Ведутся работы по снятию растительного слоя и устройству земляного полотна. В настоящее время уже выполнено 783 тыс. куб. метров земляных работ, что составляет 33% от всего объема. Ведется строительство семи мостовых сооружений. Так, работы уже выполнены на 8,5%, или на 530 млн рублей. В текущем году планируется выполнить дорожную одежду без верхнего слоя на протяжении 6 километров», — заметил он, добавив, что завершить строительство участка автодороги планируется к октябрю 2024 года.

По словам представителя Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона, проектная документация по первому этапу протяженностью 23 километра в настоящее время находится на экспертизе. Ожидается, что ее заключение будет получено в мае 2022 года.

Автономов также сообщил, что в этом году на федеральных автодорогах запланировано отремонтировать 17 участков общей протяженностью 153 километра, из них капитальный ремонт будет выполнен на четырех участках протяженностью 25 километров.

«Контракты заключены на все объекты ремонта. К работам приступили уже на шести участках, что составляет 35%. К выполнению работ на остальных участках приступим с 11 мая», — заключил он.