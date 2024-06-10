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Начат прием заявлений от кандидатов в члены Общественной палаты Татарстана
В Татарстане стартовал прием заявлений от кандидатов в члены Общественной палаты республики. Они будут приниматься в течение 30 дней.
Информация и формы документов для кандидатов размещены на сайте Общественной палаты РТ в разделе «Документы».
Прием заявлений проводит Госсовет Татарстана по адресу: Казань, пл. Свободы, 1 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45 (перерыв с 12:00 до 12:45)
Справки можно получить по телефонам:+(843)267-64-25 – Госсовет РТ, +7(843)567-80-99 – Общественная палата РТ.
Начало процедуры выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты связано с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты республики.
Право на выдвижение кандидата в члены Общественной палаты Республики Татарстан, утверждаемого Государственным Советом Республики Татарстан, имеют некоммерческие организации, в том числе региональные общественные объединения, зарегистрированные на территории Татарстана.
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