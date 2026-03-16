Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Начался прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», являющийся региональным этапом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Соответствующее решение принял оргкомитет мероприятия.

Конкурс учрежден в соответствии с распоряжением Кабинета министров РТ от 26 декабря 2003 года №1969-р для стимулирования республиканских предприятий на непрерывное повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг. Он проводится по шести номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения» и «Изделия народных и художественных промыслов».

Среди основных задач конкурса – стимулирование производителей к выпуску высококачественных и конкурентоспособных товаров, а также продвижение отечественной продукции на рынке.

За свою более чем двадцатилетнюю историю конкурс стал одной из самых успешных и авторитетных площадок для демонстрации достижений республиканских товаропроизводителей и обмена опытом. Сейчас он представляет собой масштабный проект, география которого охватывает всю территорию Татарстана, а спектр продукции – практически все отрасли экономики.

Организации, продукция/услуги которых становятся лауреатами и дипломантами конкурса, получают право использовать логотип конкурса в маркетинговых целях, размещать его в сопроводительной документации и на упаковке своей продукции. Информация о лучших товарах и услугах размещается в ведущих республиканских СМИ, а также попадает в ежегодный каталог победителей конкурса, который распространяется среди бизнес-сообщества Татарстана, направляется руководителям республиканских министерств и ведомств, главам муниципальных районов, а также в торговые представительства РТ.

Победителям республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» предоставляется право выдвигаться на федеральный этап всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Для участия в конкурсе необходимо до 17 апреля 2026 года направить заявку в ФБУ «ЦСМ Татарстан» по электронной почте: best@tatcsm.ru. Контактные телефоны: 8 (843) 233-18-13 и 233-18-57.

C более подробной информацией об условиях участия в конкурсе и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ФБУ «ЦСМ Татарстан» в разделе конкурса.