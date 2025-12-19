Начался второй сезон конкурса плакатного искусства имени Героя РФ Сергея Ефремова

Открыт прием заявок на второй сезон конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов» имени Героя России Сергея Ефремова. К участию приглашаются как профессиональные художники и дизайнеры, так и любители.

Особенностью конкурса стало разрешение на использование инструментов искусственного интеллекта при создании работ наряду с традиционными художественными методами. Творческое состязание включает десять основных и три специальные номинации, среди которых «Наша Победа», «Россия – это красиво», «СВОи», «Семья» и «Дети VS Киберугроз». В каждой из них жюри определит трех победителей. Для подростков 10-16 лет создана отдельная категория «Надежда России».

Конкурс посвящен памяти Героя России Сергея Ефремова – легендарного командира отряда «Тигр», вице-губернатора Приморского края по внутренней политике, погибшего во время освобождения Курской области. Его цель – популяризация традиционных ценностей и возрождение искусства плаката через переосмысление классических советских образцов и поиск нового визуального языка.

Председатель жюри – известный писатель-фантаст, член Общественной палаты РФ Сергей Лукьяненко. Работы принимаются до 28 февраля 2026 года на сайте.

Напомним, в первом сезоне конкурса в 2025 году приняли участие почти 3200 работ из 84 регионов России и зарубежья. Лучшие из них с мая по ноябрь были представлены на выставках в более чем 30 регионах страны.

Организаторы конкурса — АСК «Форвард» при поддержке Добровольческого отряда «Тигр», Арт-проекта «Журнал «Судьба», аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и НКО «Фонд развития социальных инициатив».