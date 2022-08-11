Начался суд над Птицыным по делу об убийствах и нападениях на девушек

Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело об убийстве Дарьи Максимовой и нападениях на девушек. На скамье подсудимых житель Казани Игорь Птицын. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Птицыну предъявлено обвинение в убийстве и покушении на него, а также в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера. Все эпизоды, как полагает следствие, были совершены с 2009 по 2017 год. Жертвами казанца стали две девушки, еще семь – пострадали.

В руки оперативников Игорь Птицын попал в марте прошлого года. Накануне Верховный суд РТ продлил ему арест.