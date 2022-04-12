Начался суд над отчимом 16-летнего подростка, напавшего на отдел полиции в Кукморе

В Центральном окружном военном суде начался процесс по делу о нападении 16-летнего подростка на Кукморский отдел полиции Татарстана. На скамье подсудимых оказался его отчим Марат Замалиев. Свою вину подсудимый не признает, сообщил «Татар-информу» его адвокат Руслан Нагиев.

«Моему подзащитному вменяют, что он якобы подтолкнул подростка к совершению преступления. Но это не так. На тот момент Замалиев жил с его матерью чуть больше года. Нет никаких доказательств, что мой подзащитный причастен к нападению. Подросток действовал один», – отметил в беседе с агентством Нагиев.

Сегодня на процессе огласили обвинительное заключение, после чего суд перешел к допросу потерпевших.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кукморе 16-летний подросток попытался поджечь местный отдел полиции, а затем напал на полицейских с ножом.

Сначала молодой человек бросил бутылку с зажигательной смесью на стоянку рядом с отделом. На происходящее обратил внимание один из полицейских, который в этот момент парковал машину у здания. Увидев осколки от разбитой бутылки и огонь, мужчина сразу же бросился его тушить. В этот момент подросток перебросил через ограду еще одну бутылку, после чего убежал.

За молодым человеком бросились еще двое полицейских. Догнав его, они предложили ему сдаться, однако подросток стал им угрожать со словами: «Я вас всех убью!» и накинулся на них с ножом. После нескольких предупреждений один из полицейских выстрелил в молодого человека, он скончался на месте до приезда медиков скорой помощи.

Стоит отметить, что после случившегося полицейские задержали шесть человек, однако к 2021 году число фигурантов уголовного дела сократилось до одного.