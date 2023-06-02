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Начался суд над беглой кассиршей казанского банка, которую обвинили в краже 14 млн рублей
Сегодня Ново-Савиновский суд приступил к рассмотрению дела о краже крупной суммы денег из казанского банка, которая была совершена 7 лет назад.
На скамье подсудимых оказалась Светлана Астафьева. По версии следствия, в 2016 году она, работая кассиром в банке, подменила 14,5 миллионов рублей на «билеты банка приколов».
Этот факт вскрылся только в головном офисе банка, когда инкассаторы привезли наличность. В этот же день Светлана вместе с супругом загадочным образом пропали. Женщину объявили в федеральный розыск. Скрываться ей удавалось больше пяти лет.
Только случайность помогла обнаружить Астафьеву – камера видеонаблюдения, установленная в одной из церквей Санкт-Петербурга, зафиксировала женщину.
Казанские полицейские отправились в командировку, чтобы задержать подозреваемую. По решению суда она была арестована. В СИЗО женщина находится уже ровно год.
Свою вину Астафьева не признает, а похищенные денежные средства правоохранителям найти не удалось.
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