Начался сбор научных работ для публикации в сборнике Российского венчурного форума – 2025

С 9 по 11 апреля 2025 года в Казани состоится XIX Российский венчурный форум (РВФ) – одно из ключевых событий для технологического бизнеса в России. Тема мероприятия – «Технологическое предпринимательство – пространство высших компетенций».

Организаторами форума выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Ассоциация венчурного инвестирования, Ассоциация содействия цифровому развитию, Инновационный технопарк «Идея» и ОЭЗ «Иннополис».

На протяжении дней форума стартапы, инвесторы, представители органов власти и научного сообщества будут обсуждать актуальные практики венчурной индустрии, прямые инвестиции и ключевые задачи развития технологического предпринимательства в России.

В рамках проведения форума объявлен сбор научно-исследовательских работ для публикации в ежегодном рецензируемом сборнике «Венчурный сборник». Организаторы приглашают исследователей, экспертов и практиков принять участие в формировании сборника и внести вклад в развитие инновационной экосистемы России. Тема сборника 2025 года – «Инвестиции в технологическое предпринимательство».

Направления для статей:

1) Международное сотрудничество в сфере технологического предпринимательства

2) Взаимодействие науки и бизнеса

3) Инвестиции в технологическое предпринимательство: региональный аспект

4) Роль менторов и акселераторов в повышении инвестиционной привлекательности технологических стартапов

5) Роль поддержки институтов развития в сфере технологического предпринимательства

6) Инвестиции в технологическое предпринимательство: глобальные тенденции и перспективы

7) Альтернативные источники финансирования для технологического предпринимательства

8) Коммерциализация наукоемких разработок: вызовы и возможности

9) Тренды и прогнозы рынка технологий

10) Государственная поддержка привлечения инвестиций в технологическое предпринимательство.

Условия участия:

срок подачи статей – до 2 марта 2025 года включительно,

требования к оформлению статей доступны по ссылке,

готовые работы направлять на электронный адрес: article@ivfrt.com.

Ознакомиться с материалами сборника статей 2024 года можно на сайте Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана.

Регистрация на XIX Российский венчурный форум для участников.