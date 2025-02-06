Начался сбор научных работ для публикации в сборнике Российского венчурного форума – 2025
С 9 по 11 апреля 2025 года в Казани состоится XIX Российский венчурный форум (РВФ) – одно из ключевых событий для технологического бизнеса в России. Тема мероприятия – «Технологическое предпринимательство – пространство высших компетенций».
Организаторами форума выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Ассоциация венчурного инвестирования, Ассоциация содействия цифровому развитию, Инновационный технопарк «Идея» и ОЭЗ «Иннополис».
На протяжении дней форума стартапы, инвесторы, представители органов власти и научного сообщества будут обсуждать актуальные практики венчурной индустрии, прямые инвестиции и ключевые задачи развития технологического предпринимательства в России.
В рамках проведения форума объявлен сбор научно-исследовательских работ для публикации в ежегодном рецензируемом сборнике «Венчурный сборник». Организаторы приглашают исследователей, экспертов и практиков принять участие в формировании сборника и внести вклад в развитие инновационной экосистемы России. Тема сборника 2025 года – «Инвестиции в технологическое предпринимательство».
Направления для статей:
1) Международное сотрудничество в сфере технологического предпринимательства
2) Взаимодействие науки и бизнеса
3) Инвестиции в технологическое предпринимательство: региональный аспект
4) Роль менторов и акселераторов в повышении инвестиционной привлекательности технологических стартапов
5) Роль поддержки институтов развития в сфере технологического предпринимательства
6) Инвестиции в технологическое предпринимательство: глобальные тенденции и перспективы
7) Альтернативные источники финансирования для технологического предпринимательства
8) Коммерциализация наукоемких разработок: вызовы и возможности
9) Тренды и прогнозы рынка технологий
10) Государственная поддержка привлечения инвестиций в технологическое предпринимательство.
Условия участия:
срок подачи статей – до 2 марта 2025 года включительно,
требования к оформлению статей доступны по ссылке,
готовые работы направлять на электронный адрес: article@ivfrt.com.
Ознакомиться с материалами сборника статей 2024 года можно на сайте Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана.
Регистрация на XIX Российский венчурный форум для участников.