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Общество 3 июня 2024 22:00

Начался ремонт Ново-Карамалинского ФАП Муслюмовской ЦРБ

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В деревне Новые Карамалы Муслюмовского района Татарстана идет ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», сообщили в Минздраве РТ.

Фото: © Минздрав РТ

На текущий момент строители уже полностью заменили кровлю и установили новый газовый котел. Последние ремонтные работы в этом ФАПе проводились лишь частично в 2014 году.

Медицинский пункт расположен в 30 километрах от Центральной районной больницы и обслуживает 122 местных жителя. Медицинскую помощь населению оказывает фельдшер Зулфия Ирхатовна Низамова.

#Здоровье
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