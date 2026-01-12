Начался региональный этап медиаконкурса «Экономическое возрождение России»

Торгово-промышленная палата РФ объявила о старте регионального этапа Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2025 года.

Принять участие в медиаконкурсе могут журналисты, редакции и редакционные коллективы республиканских, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ.

Мероприятие призвано стимулировать развитие экономического направления в отечественной журналистике и объективное отражение СМИ вопросов становления и успехов отечественного предпринимательства.

Порядок и условия проведения определены в положении о Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России», размещенном на его сайте – jurec.tpprf.ru.

На конкурсе принимаются материалы, освещающие российскую экономику и развитие бизнеса в стране. Предусмотрены следующие номинации:

– «Лучшие региональные СМИ» (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);

– «Лучшие индивидуальные публикации в информационных агентствах, печатных и интернет-изданиях, теле- и радиопрограммы»;

– «Лучшие отраслевые СМИ» (газеты, журналы, интернет-издания);

– «Лучший бизнес-блог» (проводится среди авторских и корпоративных блогов СМИ, журналистов, предпринимателей и экспертов);

– Специальная номинация ПАО «ФосАгро» «За освещение работы российского АПК».

Подача заявок на региональный этап конкурса (до 1 февраля) впервые в этом году осуществляется через электронный сервис на сайте конкурса jurec.tpprf.ru, при этом обязательным условием является предоставление газет и журналов в печатном виде до 1 февраля по адресу: Казань, ул. Пушкина, д. 18, каб. 204.

Инструкция по оформлению заявки через электронный сервис https://jurec.tpprf.ru/reg_usloviya/:

– ознакомьтесь с условиями в положении (на сайте конкурса),

– выберете подходящую вам номинацию,

– заполните «капчу»,

– подтвердите, что вы не бот,

– в поисковой строке найдите Республику Татарстан и выберете организацию: «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»,

– заполните поля и прикрепите конкурсный материал, заявку, сопроводительное письмо, эфирные справки (при необходимости).

Победители федерального этапа конкурса получают ценные призы и дипломы Торгово-промышленной палаты РФ и Союза журналистов России. Гран-при вручается победителю по теме года «Лучшая история предпринимательского успеха». Торжественная церемония федерального этапа подведения итогов «Экономическое возрождение России» и награждения победителей состоится в Международном пресс-центре «Россия сегодня» в апреле 2026 года на традиционном форуме деловых СМИ с участием ведущих журналистов Москвы.