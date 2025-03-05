Начался прием заявок на VI сезон фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ»

Фото: пресс-служба фестиваля «ФормАРТ»

Стартовал прием заявок на участие в VI сезоне фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Ключевая тематика события в этом году связана с Годом защитника Отечества в России. Молодым художникам будет предложено создать граффити по одному из таких направлений, как «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве» и «Поколение победителей». Традиционно участниками основного конкурса могут стать художники из регионов Приволжья в возрасте от 18 до 35 лет.

Введена также специальная номинация «Стены смыслов». Участники этой номинации могут создать эскизы на следующие темы: «Киров – столица рассветов», «Киров – 650», «Хлынов – Вятка – Киров», «Молодежь – городу», «Связь поколений», «Мой герой», «#МыВместе».

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы. От одного участника принимается не более трех заявок в каждой из тематик. Прием заявок продлится до 25 апреля текущего года. Заявленные работы будет оценивать компетентное жюри, которое составят федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Художники, чьи работы признают лучшими, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в 14 регионах Приволжского федерального округа. Победители специальной номинации создадут свои граффити в Кировской области.

Видео- и фотоматериалы создания работ на объектах городской среды будут размещены на сайте проекта formartpfo.ru. Имена победителей объявят на торжественной церемонии подведения итогов, которая состоится в сентябре 2025 года в Кирове. Обладатели первого, второго и третьего мест получат гранты в размере 200, 150 и 100 тыс. рублей соответственно для дальнейшего творческого развития.

Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится в Приволжском федеральном округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов. Особенностью мероприятия является определение для каждого сезона индивидуальной тематики, отражающей одно их ключевых направлений государственной политики или актуальной темы года.