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Начался прием заявок на соискание премии за развитие гражданского общества РТ
С 20 августа начался прием заявок на соискание премии Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане. Об этом сообщает комитет по присуждению премии.
Выдвигать соискателей премии могут некоммерческие организации, зарегистрированные на территории республики, общественные советы при республиканских органах исполнительной власти и общественные советы, созданными в соответствующих муниципальных образованиях РТ.
Премия присуждается:
— гражданам РФ и социально ориентированным некоммерческим организациям за деятельность и проекты, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности, за научные исследования в области гражданского общества, отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие новизной и оригинальностью;
— гражданам РФ за значительный многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане.
Соискателям необходимо представить в комитет следующие документы: ходатайство о выдвижении соискателя, анкетные данные, информацию о своей деятельности за год, предшествующий выдвижению, информацию о своем вкладе в развитие институтов гражданского общества в РТ, а также описание реализованных проектов (инициатив) и дополнительные материалы, дающие наглядное представление о социальном эффекте, достигнутом по итогам их воплощения в жизнь.
Документы соискателей принимаются с 20 августа по 23 сентября (включительно) 2024 года в Общественной палате РТ по адресу: Казань, ул. Батурина, д. 7а. Контактный телефон: 8 (843) 567-80-99.
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