Начался прием заявок на очередной сезон проекта «100 лидеров — Татарстан будущего»

Стартовал прием заявок на очередной, пятый сезон проекта «100 лидеров — Татарстан будущего», который проводится Торгово-промышленной палатой РТ. Проект был назван и создан в честь 100-летия со дня образования Татарской АССР, начиная с 2020 года он проводится ежегодно.

Это республиканский молодежный проект для поиска, отбора, поддержки и сопровождения идей и проектов, вовлечения в предпринимательскую деятельность талантливой молодежи региона. Участие в проекте мотивирует молодых предпринимателей создавать полезные и нужные проекты для Татарстана и России в целом. Проект нацелен на привлечение активных, идейных, одаренных молодых людей в предпринимательскую деятельность.

Базовые критерии для участия следующие: возраст от 18 до 35 лет, законченное высшее образование или статус действующего студента, наличие идеи или готового проекта. Анкету можно заполнить на сайте www.100leaders.ru Участие бесплатное. Заявки принимаются до 10 февраля.

Очный отбор продлится с 25 февраля по 6 марта Сам проект пройдет с 13 марта по 14 июня (очные занятия и индивидуальная работа). Подробности можно узнать на сайте www.100leaders.ru.

Ключевой частью этого сезона станет внедрение искусственного интеллекта. «Вы можете прийти с любыми идеями/проектами, а мы покажем, как можно применить ИИ в своей деятельности и добиваться результатов в несколько раз быстрее!» — утверждают организаторы.

Победители будут определены в четырех номинациях с призом в 100 тыс. рублей: «Лучшая бизнес-идея», «Лучшая социальная идея», «ИИ-Инновации» и «Тема года».