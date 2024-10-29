Начался прием заявок на конкурс юных вокалистов «Мелодия моей России»

С 15 сентября ведется прием заявок на участие в III Международном конкурсе юных вокалистов «Мелодия моей России», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают организаторы события.

Конкурс, директором которого является российская оперная певица и общественный деятель Ирина Волкова, реализуется в Москве и итальянской Генуе в период с 25 декабря 2024 по 25 мая 2025 года при поддержке Генерального консульства РФ в Генуе, Россотрудничества, Российского центра науки и культуры в Риме.

Организуют конкурс Фонд содействия сохранению наследия С. Рахманинова «Рахманиновское общество», московский Детский музыкальный театр «Олимп» и белгородская Студия оперного пения BelCanto.

Главными задачами мероприятия его инициаторы называют сохранение исторической памяти, воспитание подрастающего поколения в любви к России, русскому языку и русской культуре, объединение русского мира, формирование чувства патриотизма и чувства гордости за страну. Обязательным моментом конкурса станет исполнение песни о России или военно-патриотической песни.

Жюри конкурса возглавляет Валентина Щербинина, заслуженная артистка России, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заведующая вокальным отделением АМУ при МГК имени П. И. Чайковского, преподаватель по классу сольного пения, председатель предметно-цикловой комиссии доцент кафедры искусств и художественного творчества РГСУ.

В состав жюри также входят заслуженный артист России, солист Большого театра России Роман Муравицкий, итальянская оперная певица Габриэла Равацци — артистический директор и основатель академии Spazio Musica в Генуе, руководитель и артистический директор оперного фестиваля в Орвието, президент международного конкурса оперных певцов в Орвието, итальянский баритон Мауро Тромбетта, известные вокальные педагоги российских творческих учебных заведений.

Конкурс «Мелодия моей России» будет включать два этапа. Сначала с 25 декабря 2024 по 10 января 2025 года пройдет отборочный тур в дистанционном формате по видеозаписям. Затем состоятся финальные очные прослушивания в концертном формате для участников, проживающих в РФ. Они пройдут со 20 по 23 февраля 2025 года в Москве, в зале Рахманиновского общества, по адресу: ул. Большая Ордынка, д. 6/2, стр. 1.

В концертном зале музея Победы 23 февраля будут организованы церемония награждения и гала-концерт победителей и членов жюри конкурса, ведущих солистов московских музыкальных театров. Зрителями концерта станут ветераны и дети войны, участники специальной военной операции и семьи бойцов, многодетные семьи.

Для финалистов организуют мастер-классы и круглый стол с членами жюри, экскурсии в музей Победы и в Российский национальный музей музыки.

Для участников, проживающих за пределами РФ, очные прослушивания в формате концерта и церемония награждения состоятся в мае 2025 года на территории Генерального консульства РФ в Генуе. Для финалистов будут организованы мастер-классы, лекции беседы о Великой Отечественной войне, круглый стол с членами жюри, возложение цветов к могиле участника движения Сопротивления Федора Полетаева, Героя Советского Союза и национального героя Италии