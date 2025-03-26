Начался прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги РТ» 2025 года

Фото: пресс-служба ЦСМ Татарстана

Оргкомитет конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», являющегося региональным этапом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», анонсировал старт очередного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний РТ.

Конкурс учрежден в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 26 декабря 2003 года №1969-р в целях стимулирования республиканских предприятий на непрерывное повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг.

Участие в мероприятии позволяет конкурсантам получить независимую экспертную оценку конкурентоспособности заявленных продукции или услуг и общесистемное представление о деятельности организации на предмет соответствия современным требованиям в области качества, нормативно-метрологического обеспечения, безопасности, ресурсо- и энергоэффективности.

Организации, продукция или услуги которых становятся лауреатами и дипломантами конкурса, получают право использовать логотип конкурса в маркетинговых целях, размещать его в сопроводительной документации и на упаковке своей продукции. Информация о лучших товарах и услугах размещается в ведущих республиканских СМИ, а также попадает в ежегодный каталог победителей конкурса, который распространяется среди бизнесменов Татарстана, направляется руководителям республиканских министерств и ведомств, главам муниципалитетов, а также в торговые представительства РТ.

Победителям республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» предоставляется право выдвижения на федеральный этап всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

По итогам регионального и федерального этапов конкурса в конце года в Казанской ратуше проводится торжественная церемония награждения победителей с участием высшего руководства Татарстана.

Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять в ФБУ «ЦСМ Татарстан» до 15 апреля 2025 года по электронной почте best@tatcsm.ru. Контактные телефоны: 8 (843) 233-18-13 и 233-18-57.

C более подробной информацией о конкурсе и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте центра в разделе «Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» (федеральный этап – www.100best.ru).