Начался прием заявок на Государственные премии Татарстана в сфере науки и техники

Комиссия при Раисе Республики Татарстан по Государственным премиям объявила о начале приема работ на соискание Государственных премий Республики Татарстан 2026 года в области науки и техники. Об этом сообщили в канале Академии наук РТ в MAX.

На рассмотрение принимаются только работы, которые были опубликованы или внедрены в производство не менее чем за один год до окончания срока подачи документов, то есть не позднее 1 марта 2025 года.

Прием заявок продлится до 1 марта 2026 года.