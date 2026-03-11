Начался прием заявок на фотоконкурс «Профессии будущего» в рамках нацпроекта

Стартовал конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» для учащихся колледжей и техникумов, организованный в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом рассказали в АНО «Национальные приоритеты».

«Мы видим, как растет интерес к „Профессионалитету“: только за последние два года из его кластеров выпустились порядка 350 тыс. молодых специалистов. Но за этими цифрами – живые люди, их таланты, энергия и желание развиваться. Конкурс „Профессии будущего“ как раз про это: он дает возможность студентам показать свое видение современных профессий, а нам – рассказать об их историях широкой аудитории», – отметил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.

Фотоработы будут оцениваться в 24 номинациях, среди которых – «Атомная отрасль», «Горнодобывающая отрасль», «Железнодорожный транспорт», «Индустрия робототехники», «Информационные технологии», «Искусство и креативная индустрия», «Клиническая и профилактическая медицина» и другие.

На конкурс принимаются снимки, выполненные в трех жанрах: индустриальная фотография, портрет и репортаж. В каждой номинации эксперты выберут по одному победителю, который наиболее ярко, креативно и современно представит молодого специалиста, образовательный процесс и инфраструктуру «Профессионалитета», отмечают организаторы.

Работы победителей используют в серии своих материалов федеральные СМИ, а попавшие в кадр студенты станут лицами «Профессионалитета» в ходе федеральной информационной кампании, посвященной проекту. Заявки принимаются до 27 апреля 2026 года по адресу: экспертум.рф.

Национальный проект «Молодежь и дети», по замыслу его иницаторов, направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта – строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Проект предполагает также развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты воплощаются в жизнь по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.