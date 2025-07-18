Начался прием работ на конкурс «СМИротворец»

В рамках мероприятий по реализации государственной национальной политики в 2025 году Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Гильдией межэтнической журналистики организуют ХVII Всероссийский конкурс «СМИротворец» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Конкурс нацелен на поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру и традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

К рассмотрению принимаются работы, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ, размещены в сообществах социальных сетей, видеохостингах и специальных платформах в период с 1 августа 2024 до 1 августа 2025 года.

Работы принимаются до 1 октября 2025 года. С информацией о порядке предоставления работ можно ознакомиться на сайте «Национальный акцент» по ссылке: concours.nazaccent.ru.