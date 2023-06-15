Начался очередной сезон литературной премии для детей «Глаголица»

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Счастливые истории»

Открыт прием заявок и конкурсных работ на новый сезон Международной независимой литературной премии «Глаголица». Отправить на нее свои произведения могут дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет. Реализует проект благотворительный фонд «Счастливые истории».

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Счастливые истории»

Зарегистрироваться, узнать подробности и отправить свою работу на конкурс можно на сайте www.glagolitsa-rt.ru. Тексты будут приниматься до 11 сентября 2023 года. Участие в конкурсе бесплатное.

На этот раз литературная премия «Глаголица» получила признание и эгиду Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Об этом в официальном письме в адрес заместителя Премьер-министра РТ — руководителя Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиля Гафарова сообщила ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Счастливые истории»

Финал конкурса состоится в Казани с 16 по 21 января текущего года. Литературная смена будет организована на загородной площадке Центра дополнительного образования «Адымнар». Награждение победителей намечено на 20 ноября, его проведут в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.