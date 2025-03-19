Начался муниципальный этап V, юбилейного сезона Школьной лиги по тэг-регби «Будь в игре!»
18 марта в Татарстане стартовал муниципальный этап V, юбилейного сезона Школьной лиги по тэг-регби «Будь в игре!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РТ. Сезон пройдет в 17 городах и районах Татарстана в рамках реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
В соревнованиях примут участие команды общеобразовательных организаций по двум возрастным группам: 1-2 классы (2016-2017 г. р.) и 3-4 классы (2014-2015 г. р.). Ожидается, что в этом году участниками лиги станут более 2000 школьников.
Муниципальный этап завершится 30 апреля, а 21 мая пройдет республиканский этап. Финал Школьной лиги по тэг-регби состоится в июне в Москве.
Расписание муниципального этапа:
Лаишевский район – 18 марта;
Тюлячинский район – 20 марта;
Чистопольский район – 24 марта;
Балтасинский район – 25 марта;
Богатые Сабы – 26 марта;
Алексеевский район – 28 марта;
Буинский район – 4 апреля;
Нижнекамский район – 8 апреля;
Альметьевский район – 10 апреля;
Лениногорский район – 10 апреля;
Зеленодольский район – 11 апреля;
Спасский район – 15 апреля;
Набережные Челны – 16 апреля;
Елабужский район – 18 апреля;
Арский район – 29 апреля;
Высокогорский и Верхнеуслонский районы – дата уточняется.