Началось заседание форума «Деловые партнеры Татарстана» под руководством Раиса РТ

Фото: © «Татар-информ», Владимир Васильев

В Казани проходит XVI Форум «Деловые партнеры Татарстана». Сегодня проходит пленарное заседание форума под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова.

Пленарное заседание ведет зампремьер-министра Татарстана, Председатель «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он поприветствовал гостей и отметил, что главная цель форума – собрать татарских предпринимателей в Казани, познакомить друг с другом и подняться на высокий уровень.

«Форум "Деловые партнеры Татарстана" с каждым годом совершенствуется. Его формат, содержание, методы соответствуют современным требованиям. Наша главная цель – собрать татарских предпринимателей в Казани, познакомить друг с другом и подняться на высокий уровень. Во-вторых, вы все живете в областях, странах, где есть татарские организации. Мы будем благодарны, если вы сможете помочь этим организациям. В-третьих, если вы хотите вести свою деятельность в Татарстане, мы всегда открыты сотрудничеству и ждем вас в Татарстане», – сказал Василь Шайхразиев.

Перед участниками пленарного заседания также выступил председатель Союза «Торгово-промышленная палата РТ» Шамиль Агеев.

«Страна у нас большая, татар очень много. Будет лучше, если мы будем работать вместе», – подчеркнул он.

Форум собрал предпринимателей из Узбекистана, Кыргызстана, Крыма, Омска, Кургана, Самары, Астрахани, Алтая, Тюмени и других городов, областей. Первый зампредседателя Правительства Алтайской Республики Виталий Махалов выразил благодарность Рустаму Минниханову.

«Два замечательных дня, замечательное общение. Видно, как вы десятилетиями развивали экономику и промышленность субъектов. Есть, чему поучиться. Отношения между Татарстаном и Алтайской Республикой поднялись на новый уровень. Благодарим Вас», – сказал Виталий Махалов.

Форум «Деловые партнеры Татарстана» проходит в Казани 26-28 ноября.

Автор: Энже Габдуллина