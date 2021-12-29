Началось строительство на Заинской ГРЭС, модернизируемой при поддержке ВТБ

В Татарстане в рамках проекта модернизации ключевого объекта энергетической инфраструктуры Республики Татарстан — Заинской ГРЭС — начались строительные работы непосредственно на объекте. Для его реализации в 2020 году ВТБ предоставил «Татэнерго» крупнейший в истории компании инвестиционный кредит. Его сумма — 36 млрд рублей, срок — 16 лет. В течение года шли подготовительные работы по оформлению проектной документации и получению необходимых разрешений.

«Банк ВТБ нацелен на поддержку инновационных проектов в энергетической отрасли, направленных на сокращение выбросов и повышение эффективности. Так, на Заинской ГРЭС ежегодно будет экономиться миллиард кубометров газа. Наша стратегия финансирования энергообъектов включает не только предоставление кредитных линий, но и выпуск „зеленых“ облигаций, оценку ESG-факторов, консультирование и многое другое. Сделка с „Татэнерго“ — образец комплексного подхода как к реализации проектов, так и к сотрудничеству ВТБ с клиентами», — заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

На текущий момент банк профинансировал инвестпроект на 14,2 млрд рублей. Средства направлены в том числе на работы ЕРС-подрядчика по проекту (ENKA) в рамках контракта с фиксированной ценой по сооружению электростанции «под ключ».

«На реализацию проекта претендовали крупнейшие международные строительные фирмы и поставщики энергетического оборудования, но по результату проведенных торгов победителем была определена турецкая ЭНКА с использованием оборудования General Electric. На текущий момент получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ФАУ „Главгосэкспертиза России“, а также разрешение на строительство, которое началось в декабре 2021 года», — отметил гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

В ходе реконструкции на ГРЭС будет сооружена первая и одна из самых мощных в России парогазовых установок производства General Electric с установленной мощностью 858 МВт и беспрецедентной эффективностью работы — КПД составит 65%. Реализация проекта модернизации ЗГРЭС обеспечивает более высокие, относительно традиционной энергетики, показатели экономичности ПГУ. Это не только уменьшит количество вредных выбросов в атмосферный воздух, но и предотвратит выброс более 1,5 млн т. СО2 в год.