Началось открытое народное голосование за молодых промышленников года

На сайте Всероссийской премии «Молодой промышленник года» началось открытое народное голосование. В лонг-лист премии вошли пять руководителей татарстанских компаний.

Из Татарстана за звание лучших будут бороться Антон Туркин, Александр Чумарзов, Айрат Харисов, Павел Малюшкин и Анна Рябова.

Голосование продлится до 25 июня, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Победители получат возможность принять участие в образовательных стажировках Минпромторга России и получить поддержку ведомства.

Награждение победителей состоится на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет 8-11 июля в Екатеринбурге.

Всероссийская премия «Молодой промышленник года» проводится с января по июль 2024 года среди топ-менеджеров, учредителей и собственников предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, расположенных в регионах России. В конкурсе могут принять участие руководители предприятий в возрасте до 40 лет с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей и трудовым коллективом до 250 человек.

Премия проводится Клубом молодых промышленников России при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.