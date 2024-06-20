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Началось открытое народное голосование за молодых промышленников года
На сайте Всероссийской премии «Молодой промышленник года» началось открытое народное голосование. В лонг-лист премии вошли пять руководителей татарстанских компаний.
Из Татарстана за звание лучших будут бороться Антон Туркин, Александр Чумарзов, Айрат Харисов, Павел Малюшкин и Анна Рябова.
Голосование продлится до 25 июня, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
Победители получат возможность принять участие в образовательных стажировках Минпромторга России и получить поддержку ведомства.
Награждение победителей состоится на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет 8-11 июля в Екатеринбурге.
Всероссийская премия «Молодой промышленник года» проводится с января по июль 2024 года среди топ-менеджеров, учредителей и собственников предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, расположенных в регионах России. В конкурсе могут принять участие руководители предприятий в возрасте до 40 лет с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей и трудовым коллективом до 250 человек.
Премия проводится Клубом молодых промышленников России при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
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