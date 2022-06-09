Начало следующей недели в Татарстане ожидается теплым и без существенных осадков

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на несколько дней. Согласно нему, следующая неделя в республике начнется без осадков и с температурами до +26°С.

В ночь на пятницу, 10 июня, существенных осадков не ожидается. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет колебаться от +9°С до +14°С. Днем потеплеет до 21-26 градусов Цельсия.

В субботу, 11 июня, под влиянием холодного атмосферного фронта в республике прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью термометры покажут от +10°С до +15°С. Днем температура воздуха составит от +20°С до +25°С.

Небольшой дождь также прогнозируется в ночь на воскресенье. Днем республика окажется под влиянием северного антициклона в холодной воздушной массе, осадки маловероятны. Ночные температуры составят 8-13 градусов выше нуля, днем они не поднимутся выше 15-20 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, 13 и 14 июня существенных осадков не будет. В понедельник днем воздух прогреется до 19-20 градусов, во вторник температура составит от +21°С до +26°С.