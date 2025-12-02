news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 декабря 2025 15:06

Начальником ЗАГСа Рыбно-Слабодского района назначена Гульшат Галиева

Читайте нас в
Телеграм

Нового начальника ЗАГСа Рыбно-Слободского района Татарстана – Гульшат Галиеву представили сегодня в Управлении ЗАГС Кабинета министров РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«На должность начальника отдела ЗАГС Рыбно-Слободского района назначена Галиева Гульшат Рифкатовна. Ранее она занимала должность заведующей методическим отделом районного дома культуры», – рассказали в пресс-службе.

Гульшат Галиева – юрист по образованию. С 2012 года она работала в комплексном центре социального обслуживания населения «Доверие».

#ЗАГС РТ #назначения #рыбно-слободский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

1 декабря 2025
В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

1 декабря 2025