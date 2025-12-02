Начальником ЗАГСа Рыбно-Слабодского района назначена Гульшат Галиева

Нового начальника ЗАГСа Рыбно-Слободского района Татарстана – Гульшат Галиеву представили сегодня в Управлении ЗАГС Кабинета министров РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«На должность начальника отдела ЗАГС Рыбно-Слободского района назначена Галиева Гульшат Рифкатовна. Ранее она занимала должность заведующей методическим отделом районного дома культуры», – рассказали в пресс-службе.

Гульшат Галиева – юрист по образованию. С 2012 года она работала в комплексном центре социального обслуживания населения «Доверие».