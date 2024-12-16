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Начальником Юго-Восточного управления Минэкологии РТ назначен Ильдар Набиуллин
Начальником Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана назначен Ильдар Набиуллин. Сегодня его представили коллективу, сообщает пресс-служба ведомства.
«Коллективу министерства нового начальника представил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на совещании в режиме видеоконференции с руководителями структурных и территориальных подразделений», — рассказали в пресс-службе.
Ильдар Набиуллин трудился в Альметьевском районе, прошел путь от начальника отдела до директора Департамента экологии и благоустройства. С июля 2024 года Набиуллин работал заместителем директора Департамента развития Альметьевского района.
Ранее (с апреля 2023 года) Юго-Восточное территориальное управление Минэкологии РТ возглавлял уроженец Альметьевска Ленар Шайдуллин.
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