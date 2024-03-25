Начальником Управления соцзащиты в Нижнекамске назначена Светлана Власенко

Презентация: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Начальником Управления социальной защиты Министерства труда, занятости РТ в Нижнекамском муниципальном районе назначена Светлана Власенко. На деловом понедельнике чиновницу представил глава района Рамиль Муллин.

Он отметил, что Светлана Власенко имеет большой опыт, работает в структуре с 2000 года. Свою карьеру она начинала с должности бухгалтера отделения материальной помощи. Затем трудилась ведущим специалистом.

«Прошла все пути роста в этой структуре, которая для нас важна и нужна», — подчеркнул градоначальник.

«Вопросы социальной защиты требуют системного подхода. Не зря мы в своей структуре также обозначили ряд направлений, которые так или иначе связаны с вопросом социальной защиты. Прошу выстроить работу. Вам успехов!» — пожелал Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экс-сотрудник Нацбиблиотеки РТ стала главой Управления культуры Нижнекамского района.