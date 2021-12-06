Начальником Управления экономразвития в Нижнекамске назначен Айрат Гарифуллин

Начальником Управления экономического развития и поддержки предпринимательства Нижнекамска назначен Айрат Гарифуллин. О новом кадровом изменении на деловом понедельнике в мэрии Нижнекамска сообщил руководитель исполкома Рамиль Муллин.

Спикер подчеркнул, что Гарифуллин для Нижнекамска — не чужой человек, он здесь родился, закончил школу, затем уехал учиться в Москву, знает четыре языка.

За плечами Айрата Гарифуллина опыт работы в системе Сбербанка, где он прошел путь от консультанта до регионального менеджера внешней дистрибуции, последние несколько месяцев он работал операционным директором УК «Сахар Воск» в Уфе.

Задачи, которые стоят перед Айратом Гарифуллиным, — это продолжить и нарастить все те положительные изменения в экономическом развитии, которые были сделаны командой Айдара Метшина и Радмира Беляева, в том числе в вопросах развития МСБ, ТОСЭР, повышения инвестиционного климата Нижнекамской территории.

«Очень важно, чтобы тот опыт, потенциал и багаж, который был накоплен в процессе работы под руководством Радмира Ильдаровича (руководителя Менделеевского района Радмира Беляева — прим. Т-и), сохранить и преумножить», — сказал Муллин.