Начальником Казанского поста Татарстанской таможни назначили Булата Салихова

Сегодня приказом Федеральной таможенной службы начальником Казанского таможенного поста Татарстанской таможни назначили Булата Салихова.

Он родился 8 июля 1982 года в Татарстане. Закончил Камский государственный политехнический институт. В таможенных органах с июня 2009 года.

Свою трудовую деятельность он начинал с должности инспектора Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни. Здесь он прошел путь от инспектора до начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1.

В январе 2018 года его перевели на Казанский таможенный пост.

С августа 2022 г. был начальником Альметьевского таможенного поста Татарстанской таможни.

Имеет звание капитан таможенной службы.

За безупречную службу удостоен ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» III и II степени.