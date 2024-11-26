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Начальником Казанского поста Татарстанской таможни назначили Булата Салихова
Сегодня приказом Федеральной таможенной службы начальником Казанского таможенного поста Татарстанской таможни назначили Булата Салихова.
Он родился 8 июля 1982 года в Татарстане. Закончил Камский государственный политехнический институт. В таможенных органах с июня 2009 года.
Свою трудовую деятельность он начинал с должности инспектора Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни. Здесь он прошел путь от инспектора до начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1.
В январе 2018 года его перевели на Казанский таможенный пост.
С августа 2022 г. был начальником Альметьевского таможенного поста Татарстанской таможни.
Имеет звание капитан таможенной службы.
За безупречную службу удостоен ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» III и II степени.
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