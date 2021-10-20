Начальником Горьковской железной дороги назначен Сергей Дорофеевский

На Горьковской железной дороге назначен новый руководитель, им стал Сергей Дорофеевский. Анатолий Лесун, прежде занимавший должность начальника ГЖД, покинул свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Сегодня генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров представил руководящему составу Горьковской железной дороги нового начальника магистрали Сергея Дорофеевского», – говорится в сообщении.

Сергей Дорофеевский родился 19 декабря 1970 года в городе Кемь Карельской АССР. В 1993 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Трудовую деятельность начал дежурным по станции Паньгома Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги.

С февраля 2018 года и до настоящего времени был первым заместителем начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».