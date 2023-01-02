Начальники генштабов стран НАТО соберутся для обсуждения ситуации на Украине

18–19 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО. Планируется, что главной темой обсуждения станет ситуация на Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу альянса.

«Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов позволит 32 начальникам штабов обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического альянса», — отмечается в заявлении.

Участником мероприятия станет и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который расскажет о политических целях альянса и проблемах безопасности, стоящих перед ним.

Главной темой события станет спецоперация РФ на Украине, а также ускорение реализации основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и программе развития вооруженных сил.