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Политика
2 января 2023  20:59

Начальники генштабов стран НАТО соберутся для обсуждения ситуации на Украине

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18–19 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО. Планируется, что главной темой обсуждения станет ситуация на Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу альянса.

«Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов позволит 32 начальникам штабов обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического альянса», — отмечается в заявлении.

Участником мероприятия станет и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который расскажет о политических целях альянса и проблемах безопасности, стоящих перед ним.

Главной темой события станет спецоперация РФ на Украине, а также ускорение реализации основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и программе развития вооруженных сил.

#НАТО #спецоперация на Украине
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