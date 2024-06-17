Начальника Восточно-Сибирской железной дороги арестовали в Иркутске за взятку

В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров по обвинению в получении крупной взятки. По данным РИА Новости, ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судом было удовлетворено.

Владимиров обвиняется в получении взятки в крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения. Суд арестовал его на два месяца – до 11 августа.

Восточно-Сибирская магистраль является крупнейшим подразделением ОАО «Российские железные дороги». Ее пути проходят по территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии, включая участки Транссиба и БАМа.

Вадим Владимиров возглавил ВСЖД в марте 2021 года, ранее руководив Красноярской железной дорогой. В январе этого года ВСЖД опровергала появившуюся в Сети информацию о задержании Владимирова по подозрению в получении взятки.