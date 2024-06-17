Спецпроекты
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Начальника Восточно-Сибирской железной дороги арестовали в Иркутске за взятку
В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров по обвинению в получении крупной взятки. По данным РИА Новости, ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судом было удовлетворено.
Владимиров обвиняется в получении взятки в крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения. Суд арестовал его на два месяца – до 11 августа.
Восточно-Сибирская магистраль является крупнейшим подразделением ОАО «Российские железные дороги». Ее пути проходят по территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии, включая участки Транссиба и БАМа.
Вадим Владимиров возглавил ВСЖД в марте 2021 года, ранее руководив Красноярской железной дорогой. В январе этого года ВСЖД опровергала появившуюся в Сети информацию о задержании Владимирова по подозрению в получении взятки.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников