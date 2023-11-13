Начальника УМВД России по Выборгскому району задержали по делу о взятке на 8 млн руб

Сотрудники управления собственной безопасности полиции задержали начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, которого подозревают в получении взяток на 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранитель был изобличен в оказании покровительства так называемым «черным» лесорубам, которые занимаются нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе Ленобласти.

По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на общую сумму более 8 миллионов рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Полиция проводит необходимые мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к незаконной вырубке лесов в Выборгском районе.

В ведомстве отметили, что в случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.