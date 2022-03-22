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Происшествия
22 марта 2022  09:17
Полина Шевчук

Начальника участка автодорожного предприятия в Челнах оштрафовали за нечищенные дороги

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В Набережных Челнах суд вынес приговор начальнику участка дорожного ремонтно-эксплуатационного участка 2 МУП «ПАД», сообщает пресс-служба Набережночелнинского горсуда.
Как было установлено, начальник участка после прошедшего снегопада вовремя не организовал уборку дороги. В связи с этим на проезжей части образовался снежный накат.

Суд назначил начучастка наказание в виде административного штрафа в 20 тыс. рублей.
 

 

#уборка снега #суд
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