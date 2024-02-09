Начальника стройки в РТ обвиняют в гибели рабочего, которому оторвало руку

Жителя Татарстана будут судить за нарушение требований охраны труда, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

24 октября прошлого года на производственной базе в Черемшанском районе произошла трагедия. 53-летний начальник участка строительной организации допустил 20-летнего машиниста компрессионных установок работать помощником оператора грунтосмесителя.

В обязанности парня это не входило, он не проходил соответствующую стажировку, инструктажи и обучение.

В итоге молодой человек лишился руки, что осложнилось травматическим шоком, и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу