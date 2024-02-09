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Происшествия 9 февраля 2024 15:13

Начальника стройки в РТ обвиняют в гибели рабочего, которому оторвало руку

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Жителя Татарстана будут судить за нарушение требований охраны труда, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

24 октября прошлого года на производственной базе в Черемшанском районе произошла трагедия. 53-летний начальник участка строительной организации допустил 20-летнего машиниста компрессионных установок работать помощником оператора грунтосмесителя.

В обязанности парня это не входило, он не проходил соответствующую стажировку, инструктажи и обучение.

В итоге молодой человек лишился руки, что осложнилось травматическим шоком, и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

#погиб рабочий
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