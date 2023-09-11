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Начальника отделения ГИБДД Альметьевска задержали по подозрению во взятке
По подозрению во взяточничестве задержан начальник отдела ГИБДД по Альметьевску. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
По предварительным данным, в 2016 году сотрудник ГИБДД получил взятку в виде стройматериалов на 270 тысяч рублей от директора компании, которая занимается перевозками. В обмен начальник отдела ГИБДД якобы обещал не штрафовать водителей этой компании.
В настоящее время МВД проводит служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из правоохранительных органов по отрицательным основаниям и будет наказан в соответствии с законом, отметили в ведомстве.
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