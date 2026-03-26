Происшествия 26 марта 2026 16:41

Начальника отдела «Заинского сахара» задержали по подозрению в коммерческом подкупе

Силовики задержали начальника отдела по транспортному хозяйству АО «Заинский сахар». Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ по РТ, за участие в коммерческом подкупе.

По данным спецслужб, мужчина получил деньги от местной предпринимательницы за покровительство и попустительство при оказании услуг по договору на оказание транспортных услуг.

Как сообщили в Следственном комитете РТ, схема действовала с 2025 по 2026 год. За это время 34-летний начальник, по версии следствия, получил не менее 300 тысяч рублей за покровительство.

В настоящее время он заключен под стражу. Расследуется уголовное дело.

#Уголовное дело #коммерческий подкуп #антикоррупция
С 1 апреля в России изменятся правила перевода денежных средств

26 марта 2026
