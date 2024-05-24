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Начальника миграционного отдела в Москве приговорили к 9 годам колонии за взятку
Суд в Москве приговорил к девяти годам колонии начальника миграционного отдела ОМВД Кунцево. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет , с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет. Фролова взята под стражу в зале суда», – указывается в телеграм-канале пресс-службы судов.
Суд установил, что Фролова ежемесячно получала денежные средства за общее покровительство, выражающееся в упрощении процедуры миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства.
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