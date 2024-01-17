Начальника казанской ИК-2 Марата Сайфутдинова арестовали на два месяца

Приволжский суд Казани отправил начальника казанской ИК-2 Марата Сайфутдинова под домашний арест до 15 марта. Мужчину обвиняют в пяти эпизодах получения взятки.

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Первое слово для прочтения обвинения предоставили следователю по особо важным делам по Приволжскому району Казани Евгению Скрипникову.

По версии следствия, Сайфутдинов вымогал взятки у осужденного Андреева. Он предложил Андрееву послабление по режиму содержания и УДО. За это Сайфутдинов просил каждый месяц у Андреева продуктов на 30 тысяч рублей. В итоге он получил от осужденного одних только продуктов на сумму в 210 тысяч рублей.

Сайфутдинов не стеснялся в желаниях – он заставил Андреева купить себе телевизор и музыкальный центр за 16 тысяч рублей. Через пару месяцев Сайфутдинов взял у осужденного 50 тысяч рублей на тюльпаны, которые подарил женской части коллектива.

По другому эпизоду, за послабление режима содержания Андрееву, Марат Сайфутдинов попросил у осужденного деньги на ремонт автомобиля на сумму в 70 тысяч рублей. Последнюю взятку, по версии следствия, Сайфутдинов получил 50-ю курами на сумму в 70 тысяч рублей.

Следователь по особо важным делам СО по Приволжскому району Казани Евгений Скрипников попросил отправить Сайфутдинова в СИЗО на 2 месяца. После того, как следователь зачитал полное обвинение, судья уточнила у Марата Сайфутдинова, признает ли он свою причастность к преступлениям.

«Свою причастность признаю», – сказал он.

После этого судья сообщила о документах, переданных для приобщения к делу. Среди них были ранее полученные им грамоты за отличие по службе.

В итоге суд избрал в отношении Марата Сайфутдинова меру пресечения в виде домашнего ареста.