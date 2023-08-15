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Начальника базы «Автодор» в РТ будут судить после того, как на рабочего обрушился щебень
Начальника производственной базы ООО СК «Автодор» будут судить за нарушение требований охраны труда, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, мужчина, работая в компании-подрядчике на строительстве скоростной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань в марте 2023 года дал 44-летнему рабочему, который находился на производственной базе в Кайбицком районе РТ, пройти к месту, где грузили железобетонные изделия.
При этом он не стал знакомить сотрудника с инструкцией по охране труда и не принял мер, чтобы предотвратить осыпание инертных материалов.
В итоге, когда рабочий проходил мимо горы щебня, на него с 7-метровой высоты скатился валун из смерзшихся камней. Мужчину госпитализировали с переломами берцовых костей.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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