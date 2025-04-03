Начальник Жилинспекции РТ разъяснил порядок обращения с жалобами на УК и ТСЖ

Начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан Александр Тыгин в интервью «Татар-информу» объяснил алгоритм действий для жильцов, столкнувшихся с проблемами в сфере ЖКХ. По его словам, первым шагом должно быть обращение непосредственно ТСЖ или в управляющую компанию, так как именно с ними у собственников заключен договор.

«Если ответ управляющей организации вас не удовлетворил, тогда уже можно обращаться в жилищную инспекцию или прокуратуру», – отметил Тыгин. Однако он привел статистику, согласно которой только 5% обращений в прошлом году подтвердились. Например, из 3 тыс. вопросов по расчетам подтверждение нашли менее 200 случаев.

Отвечая на вопрос о порядке обращений, глава ГЖИ РТ уточнил, что жалобы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Оптимальными способами обращения он назвал портал Госуслуг и систему ГИС ЖКХ. Тыгин также подчеркнул, что анонимные обращения недопустимы.

«Это закон. У жилищной инспекции, в отличие от практически всех органов надзора, нет ограничений и необходимости согласовывать проверки с прокурором, потому что жилищные услуги имеют значение для жизни и здоровья. Поэтому нужно подтвердить, какому гражданину Российской Федерации какая угроза жизни и здоровью наступила, какие его права ущемлены. Если нам это непонятно, не может быть и реакции с нашей стороны. По свисту Соловья-разбойника сорвались в поле и побежали искать нарушителей – конечно нет», – отметил собеседник информагентства.

Подробнее о том, какую форму управления домом лучше выбрать, чтобы в нем был порядок, читайте в материале: «УК штрафуем на 50 тысяч, ТСЖ – на 500 рублей»: Тыгин о двойных стандартах в сфере ЖКХ.