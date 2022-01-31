Начальник ЗАГС РТ предложила учредить конкурс на лучшего ведущего регистрации брака

Начальник Управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллина предложила учредить новый республиканский конкурс «Лучший ведущий торжественной церемонии регистрации актов гражданского состояния». Об этом она заявила на заседании коллеги Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ.

«По достоинству оценить уровень профессионального мастерства, выявить лидеров отрасли, усилить работу по обмену передовым опытом поможет организация республиканского конкурса, который мы намерены провести в 2022 году», – сказала докладчик.

Гульшат Нигматуллина попросила присутствующего на заседании Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина поддержать эту инициативу.

«Владение культурой речи, психологией общения, навыками публичных выступлений, умение обращаться со сложными технологическими системами и безукоризненное знание нормативно-правовой базы – таков облик современного сотрудника органов ЗАГС Татарстана», – отметила она.